Kisah Pilu Elyzabeth Purwaningtyas, Runner-up BWF World Junior Championships 2011 yang Gagal Ikuti Jejak Angkatannya seperti Carolina Marin hingga Ratchanok Intanon

KISAH pilu Elyzabeth Purwaningtyas, yang gagal mengikuti jejak angkatannya seperti Carolina Marin hingga Ratchanok Intanon akan dibahas Okezone. Elyzabeth sempat diharapkan menjadi andalan di sektor tunggal putri Indonesia.

Momen itu berawal saat Elyzabeth mencuri perhatian di ajang World Junior Championships 2011. Dia berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan Yuki Fukushima (Jepang) untuk merebut tiket semifinal.

Tidak berhenti sampai di situ, laju Elyzabeth tak terbendung di babak empat besar. Kali ini dia berhasil mengalahkan Carolina Marin untuk melaju ke final.

Namun, pemain kelahiran Cimahi, 23 Maret 1993 itu berhasil keluar sebagai runner-up. Elyzabeth Purwaningtyas kalah dari Ratchanok Intanon di partai final.

Penampilan luar biasa di World Junior Championships 2011 pun membuat Elyzabeth Purwaningtyas digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di sektor tunggal putri. Sayangnya, selepas meraih medali perak di ajang World Junior Championships 2011, nama Elyzabeth Purwaningtyas justru menghilang .