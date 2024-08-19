Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gabung Tim Balap Valentino Rossi di MotoGP 2025, Franco Morbidelli Diyakini Bisa Moncer

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |01:11 WIB
Gabung Tim Balap Valentino Rossi di MotoGP 2025, Franco Morbidelli Diyakini Bisa Moncer
Franco Morbidelli kala mentas di MotoGP. (Foto: VR46 Official)
A
A
A

FRANCO Morbidelli resmi gabung tim balap Valentino Rossi di MotoGP 2025. Morbidelli pun diyakini bisa tampil moncer.

Hal ini diungkap Direktur Pertamina Enduro VR46, Alessio Salucci. Menyambut positif kehadiran Franco Morbidelli, Salucci yakin Morbidelli akan berbicara banyak musim depan.

Franco Morbidelli

Seperti diketahui, Morbidelli resmi merapat ke Pertamina Enduro VR46 untuk MotoGP 2025. Murid Valentino Rossi itu mengisi kursi kekosongan yang ditinggalkan Marco Bezzecchi ke Aprilia.

Franky -sapaan Morbidelli- bakal berduet dengan Fabio Di Giannantonio di VR46 musim depan. Di Giannantonio belum lama ini juga diumumkan memperpanjang kontraknya selama dua tahun dan akan mengendarai motor spek teranyar dari Ducati.

Salucci sangat senang Morbidelli menjatuhkan hatinya pada Pertamina Enduro VR46. Apalagi bisa dibilang, rider asal Italia bukan sosok asing. Mengingat, dia adalah murid Valentino Rossi yang merupakan pemilik tim.

“Saya sangat senang bisa memastikan bahwa Franco akan membalap bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada tahun 2025,” kata Salucci, melansir dari situs resmi MotoGP, Senin (19/8/2024).

Halaman:
1 2
