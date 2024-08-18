Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kecelakaan di Sprint Race, Marc Marquez Langsung Pasang Target Tinggi di Balapan Utama MotoGP Austria 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |18:16 WIB
Kecelakaan di Sprint Race, Marc Marquez Langsung Pasang Target Tinggi di Balapan Utama MotoGP Austria 2024
Marc Marquez jatuh di sprint race MotoGP Austria 2024. (Foto: MotoGP)
SPIELBERG – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, langsung pasang target tinggi di balapan utama MotoGP Austria 2024. Hal ini tentunya demi menebus kegagalannya di sesi sprint race MotoGP Austria 2024 yang berlangsung kemarin.

Diketahui, Marquez gagal finis di sesi Sprint Race MotoGP Austria 2024 karena terjatuh. Dia sebenarnya memulai sesi Sprint Race yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Sabtu 17 Agustus 2024, dengan sangat baik.

Marc Marquez

Namun sayangnya, Marquez terjatuh pada lap ke-10. Alhasil, rider berjuluk The Baby Alien itu gagal menyelesaikan balapan.

Marquez mengakui kalau dirinya terlalu berambisi untuk bisa mengejar Francesco Bagnaia yang berada di depannya. Karena terlalu memaksa, dia pun harus terjatuh di tikungan ketiga.

Namun, Marquez mengaku sangat puas dengan performanya sejauh ini. Meskipun memang, dia tidak menampik kalau melakukan kesalahan yang membuatnya gagal finis.

“Saya menjalani akhir pekan yang sangat solid, tapi kami melakukan kesalahan di momen terburuk,” kata Marquez, melansir dari Crash, Minggu (18/8/2024).

1 2
