Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Ingatkan Francesco Bagnaia soal Ancaman Jorge Martin demi Titel Juara Dunia MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |22:26 WIB
Valentino Rossi Ingatkan Francesco Bagnaia soal Ancaman Jorge Martin demi Titel Juara Dunia MotoGP 2024
Valentino Rossi mengingatkan Francesco Bagnaia akan ancaman dari Jorge Martin (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

SPIELBERG – Valentino Rossi memberi peringatan kepada Francesco Bagnaia akan ancaman yang bisa diberikan Jorge Martin dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024. The Doctor menilai pembalap tim Pramac Ducati itu tidak bisa dipandang sebelah mata karena tidak banyak melakukan kesalahan.

Tak bisa dipungkiri saat ini Bagnaia dan Martin sedang bersaing ketat di papan klasemen sementara MotoGP 2024. Persaingan tersaji setelah balapan MotoGP Austria yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu (18/8/2024) malam WIB, rampung digelar.

Francesco Bagnaia memenangi balapan MotoGP Austria 2024 (Foto: X/@PeccoBagnaia)

Bagnaia berhasil keluar sebagai pemenang di seri balapan MotoGP Austria 2024, sedangkan Martin finis posisi dua. Hasil itu membuat pembalap tim Ducati Lenovo tersebut masih memimpin klasemen dengan koleksi 275 poin, hanya unggul lima poin saja dari posisi kedua.

Persaingan sengit itu turut menyita perhatian Rossi. Menurut legenda balap asal Italia itu, persaingan Bagnaia dan Martin kemungkinan akan terus tersaji sampai akhir musim.

“Kami sudah menjalani banyak balapan dan poin mereka masih sama, jadi besar kemungkinan mereka bisa mencapai finis,” kata Rossi, melansir dari Crash, Minggu (18/8/2024).

Hanya saja, itu semua tergantung pada dinamika yang ada pada seri-seri balapan selanjutnya. Memang, Bagnaia saat ini masih memimpin. Namun poin yang dimiliki tidak terlalu jauh dengan Martin yang terus mengekor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement