Valentino Rossi Ingatkan Francesco Bagnaia soal Ancaman Jorge Martin demi Titel Juara Dunia MotoGP 2024

SPIELBERG – Valentino Rossi memberi peringatan kepada Francesco Bagnaia akan ancaman yang bisa diberikan Jorge Martin dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024. The Doctor menilai pembalap tim Pramac Ducati itu tidak bisa dipandang sebelah mata karena tidak banyak melakukan kesalahan.

Tak bisa dipungkiri saat ini Bagnaia dan Martin sedang bersaing ketat di papan klasemen sementara MotoGP 2024. Persaingan tersaji setelah balapan MotoGP Austria yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu (18/8/2024) malam WIB, rampung digelar.

Bagnaia berhasil keluar sebagai pemenang di seri balapan MotoGP Austria 2024, sedangkan Martin finis posisi dua. Hasil itu membuat pembalap tim Ducati Lenovo tersebut masih memimpin klasemen dengan koleksi 275 poin, hanya unggul lima poin saja dari posisi kedua.

Persaingan sengit itu turut menyita perhatian Rossi. Menurut legenda balap asal Italia itu, persaingan Bagnaia dan Martin kemungkinan akan terus tersaji sampai akhir musim.

“Kami sudah menjalani banyak balapan dan poin mereka masih sama, jadi besar kemungkinan mereka bisa mencapai finis,” kata Rossi, melansir dari Crash, Minggu (18/8/2024).

Hanya saja, itu semua tergantung pada dinamika yang ada pada seri-seri balapan selanjutnya. Memang, Bagnaia saat ini masih memimpin. Namun poin yang dimiliki tidak terlalu jauh dengan Martin yang terus mengekor.