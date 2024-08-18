5 Fakta Hasil Race MotoGP Austria 2024, Nomor 1 Aksi Gila Marc Marquez

BERIKUT lima fakta hasil race MotoGP Austria 2024. Yang paling mencuri perhatian tidak bukan adalah aksi gila Marc Marquez.

Seri ke-11 MotoGP 2024 itu sudah rampung digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (18/8/2024) malam WIB. Francesco Bagnaia tampil sebagai pemenang, diikuti oleh Jorge Martin dan Enea Bastianini.

Lalu, apa saja lima fakta hasil race MotoGP Austria 2024? Simak ulasan berikut ini.

5 Fakta Hasil Race MotoGP Austria 2024

5. Francesco Bagnaia Hattrick di Red Bull Ring





Kemenangan itu menjadi hattrick bagi Bagnaia di Sirkuit Red Bull Ring. Ia merupakan pemenang beruntun pada seri MotoGP Austria sejak 2022 hingga 2024.

Menariknya, Red Bull Ring termasuk dalam tiga sirkuit di mana Bagnaia mengoleksi kemenangan terbanyak yakni tiga. Dua sirkuit lain adalah Autodromo Internazionale del Mugello (Italia) dan jerez-Angel Nieto (Spanyol).

4. Kemenangan Terbanyak dalam Satu Musim





Podium pertama di Austria sekaligus membawa Bagnaia ke pencapaian spesial. Ia bisa memecahkan jumlah kemenangan terbanyaknya dalam satu musim.

Pria asal Italia itu paling banyak memenangi tujuh balapan dalam satu musim seperti pada 2022 dan 2023. Kini, Bagnaia sudah menapaki podium tertinggi tujuh kali kendati baru memasuki seri ke-11!