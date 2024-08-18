Hasil Pemanasan MotoGP Austria 2024: Marc Marquez Menggila Paling Cepat, Asapi Francesco Bagnaia!

HASIL pemanasan MotoGP Austria 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, tampil menggila sehingga keluar sebagai yang tercepat.

Sesi warm up (WUP) atau pemanasan MotoGP Austria 2024 digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu (18/8/2024) sore WIB. Marquez menjadi yang terdepan dengan mengemas waktu 1 menit 29,363 detik. Dia sukses mengasapi Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Jalannya Sesi Pemanasan

Para rider langsung memacu kuda besinya saat masuk ke lintasan untuk menjalani sesi pemanasan yang berlangsung selama 10 menit. Masing-masing rider akan mencari titik-titik yang perlu dibenahi sebelum menjalani sesi balapan.

Rider Red Bull KTM, Brad Binder, memulainya cukup baik dengan memimpin sesi tersebut. Namun, catatan waktunya itu mampu diruntuhkan oleh Marc Marquez dengan catatan 1 menit 29,845 detik.

The Baby Alien -julukan Marquez- dibuntuti oleh Franco Morbidelli dan Alex Marquez. Sementara, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin terlihat masih mencari pengaturan terbaiknya untuk bisa mematahkan waktu Marquez.

Marquez semakin mantap memimpin sesi pemanasan. Pasalnya, eks rider Repsol Honda itu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 29,363 detik. Kali ini dia dibuntuti oleh Alex Marquez dan Binder.