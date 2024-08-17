Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V League 2024

Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi Filipina di SEA V League 2024 (Foto: PBVSI)

JADWAL dan link live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan pada lanjutan SEA V League 2024.

Pertandingan Timnas Voli Putra Indonesia melawan Filipina akan digelar di Stadion Ninoy Aquino, Santa Rosa, Filipina, Sabtu (17/8/2024). Laga dijadwalkan dimulai pada pukul 17.00 WIB.

Kemenangan wajib didapat Farhan Halim dan kolega di laga nanti. Hal itu demi menjaga asa mereka untuk meraih juara dia ajang SEA V League 2024.

Sebelumnya, Timnas Voli Putra takluk dari Thailand di laga pembuka. Tim Merah Putih tak berkutik usai kalah dengan skor telak 0-3.

Kali ini, Timnas Voli Putra Indonesia lebih diunggulkan untuk menang atas Filipina. Namun, skuad Merah Putih juga tak boleh meremehkan sang lawan yang tengah dalam tren positif.