Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V League 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |06:27 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V League 2024
Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi Filipina di SEA V League 2024 (Foto: PBVSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan pada lanjutan SEA V League 2024.

Pertandingan Timnas Voli Putra Indonesia melawan Filipina akan digelar di Stadion Ninoy Aquino, Santa Rosa, Filipina, Sabtu (17/8/2024). Laga dijadwalkan dimulai pada pukul 17.00 WIB.

 

Kemenangan wajib didapat Farhan Halim dan kolega di laga nanti. Hal itu demi menjaga asa mereka untuk meraih juara dia ajang SEA V League 2024.

 

Sebelumnya, Timnas Voli Putra takluk dari Thailand di laga pembuka. Tim Merah Putih tak berkutik usai kalah dengan skor telak 0-3.

Kali ini, Timnas Voli Putra Indonesia lebih diunggulkan untuk menang atas Filipina. Namun, skuad Merah Putih juga tak boleh meremehkan sang lawan yang tengah dalam tren positif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement