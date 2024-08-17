Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Menangi Sprint Race MotoGP Austria 2024, Francesco Bagnaia Puas Duel Intens Lawan Jorge Martin

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |22:19 WIB
Menangi Sprint Race MotoGP Austria 2024, Francesco Bagnaia Puas Duel Intens Lawan Jorge Martin
Francesco Bagnaia puas bisa menangi Sprint Race MotoGP Austria 2024 usai duel sengit dengan Jorge Martin (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

SPIELBERG Francesco Bagnaia mengaku senang berhasil memenangkan sprint race MotoGP Austria 2024, Sabtu (17/8/2024) malam WIB. Terlebih lagi, pembalap tim Ducati Lenovo itu menjadi pemenang lewat pertarungan intens dengan rival terdekatnya, Jorge Martin.

Start dari posisi kedua, Pecco langsung tampil agresif begitu balapan 14 lap itu dimulai di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg. Ia melesat kencang dan berhasil menyalip Martin di posisi terdepan saat melewati Tikungan 1.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) beraksi di MotoGP Inggris 2024 (Foto: EPA/Tim Keeton)

Tak lama kemudian, Martinator mampu menyalipnya lagi. Akan tetapi, rider Pramac Ducati itu nyaris terjatuh pada lap kedua saat memasuki Tikungan 2 di mana ban belakang motornya terangkat.

Insiden itu pun membuat Martin terpaksa memotong jalur sehingga berakibat hukuman long lap penalty dari steward. Kondisi itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Bagnaia untuk menjauh dan terus mendominasi hingga akhirnya tak terkejar lagi hingga garis finis.

Sang juara dunia bertahan sangat senang bisa memenangkan pertarungan sengit itu atas Martin. Akan tetapi, yang paling hebat menurutnya adalah rekor lap terbaik sepanjang masa di Sirkuit Red Bull Ring yang berhasil dipecahkan oleh kedua sosok itu secara bergantian.

“Sebenarnya ini luar biasa. Namun hal yang paling luar biasa adalah waktu putaran terbaik, yang kami capai saat bertarung,” kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Sabtu (17/8/2024).

Halaman:
1 2
