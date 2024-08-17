Hasil Sprint Race MotoGP Austria 2024: Marc Marquez Apes Terjatuh, Francesco Bagnaia Menang Mulus!

HASIL sprint race MotoGP Austria 2024 sudah diketahui. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sukses keluar sebagai pemenang.

Sprint race MotoGP Austria 2024 berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, pada Minggu (17/8/2024) malam WIB. Dalam balapan 14 lap itu, duel sengit tersaji. Tetapi, Bagnaia akhirnya meraih kemenangan.

Di podium, Bagnaia ditemani oleh Jorge Martin (Pramac Ducati) dan Aleix Espargaro (Aprilia Racing). Sementara Marc Marquez, dia yang nyaris naik podium harus terjatuh.

Jalannya Balapan

Balapan langsung berlangsung sengit sejak awal. Tiga pembalap di baris terdepan pada garis start, yakni Jorge Martin di pole position, Francesco Bagnaia di posisi kedua, dan Marc Marquez di posisi ketiga, langsung tancap gas dan saling bersaing untuk memimpin balapan.

Bagnaia pun sempat memimpin di awal balapan, tetapi Jorge Martin langsung menyalipnya. Aksi salip-menyalip antara Pecco -sapaan akrab Bagnaia- dengan Jorge Martin pun terus tersaji di sepanjang lap pertama.

Tetapi akhirnya, Bagnaia bisa memimpin agak jauh memasuki lap kedua. Marquez sendiri terus mengekor Bagnaia dan Martin di posisi ketiga.

Sengitnya awal balapan sprint race MotoGP Austria 2024 sendiri membuat adik sekaligus rekan setim Marc Marquez mengalami insiden. Alex Marquez yang tampaknya kehilangan kesempatan usai tak lama meninggalkan garis start, harus tergelincir.

Memasuki 4 lap awal, Bagnaia masih terus nyaman memimpin. Dia terus dipepet ketat Jorge Martin yang tentunya juga berambisi meraih kemenangan.

Nasib sial didapat Jorge Martin setelah itu. Dia terkena long lap penalty karena aksinya saat memotong di chicane pada lap kedua.

Kondisi ini membuat posisi Jorge Martin akhirnya harus mundur. Dia ada di urutan kedua saat ini. Marc Marquez yang terus mengekornya pun mendapat keuntungan karena naik ke urutan kedua.

Setelah mendapat penalti, Jorge Martin tak mengendurkan penampilannya. Dia malah makin ngotot karena mengejar finis di posisi terbaik.