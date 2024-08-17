Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Austria 2024: Francesco Bagnaia Tendang Jorge Martin dari Puncak, Marc Marquez Tertahan!

KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar sprint race MotoGP Austria 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sukses melesat ke posisi puncak saat ini.

Ya, Bagnaia berhasil naik satu peringkat usai menang di sprint race MotoGP Austria 2024. Start dari posisi kedua dalam balapan 14 lap yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring, pada Sabtu (17/8/2024) malam WIB, Bagnaia bisa melesat ke depan hingga finis di posisi pertama.

Kemenangan itu membuat Bagnaia mengoleksi 250 poin saat ini. Dia pun langsung naik ke puncak klasemen, menendang Jorge Martin (Pramac Ducati) yang ada di posisi kedua saat ini.

Martin harus tergusur dari puncak usai hanya finis di urutan kedua pada MotoGP Austria 2024. Dia padahal memulai balapan dari pole position. Perolehan poin Bagnaia dengan Martin pun sama, yakni 250 angka saat ini.

Lalu, di urutan ketiga, ada Enea Bastianini dari Ducati Lenovo. Dia tak beranjak dari posisi itu di klasemen sementara MotoGP 2024 saat ini dengan perolehan 198 poin, terpaut 52 angkat dari Bagnaia.

Sama seperti Bastianini, Marc Marquez juga masih tertahan di posisi keempat. Dia diketahui gagal menambah perolehan poinnya usai gagal finis di sprint race MotoGP Austria 2024.

Marquez diketahui terjatuh saat berusaha menyalip Francesco Bagnaia yang sedang memimpin balapan. Marquez sebenarnya mencoba melanjutkan balapan usai terjatuh, tetapi dia akhirnya memilih menyudahi lebih dahulu penampilannya.