HOME SPORTS MOTOGP

6 Pembalap Top MotoGP yang Mirip Artis, Nomor 1 Marc Marquez dengan Shawn Mendes!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |18:31 WIB
6 Pembalap Top MotoGP yang Mirip Artis, Nomor 1 Marc Marquez dengan Shawn Mendes!
Marc Marquez dan Shawn Mendes punya wajah yang mirip. (Foto: MotoGP)
A
A
A

6 pembalap top MotoGP yang mirip artis menarik diulas. Bahkan bila disejajarkan, mereka seperti dua orang saudara kembar. Salah satunya ada Marc Marquez.

Meski jarang terjadi, faktanya memiliki wajah yang mirip meski tidak memiliki hubungan darah kerap terjadi. Hal seperti ini turut terjadi pada para pembalap MotoGP yang mirip sejumlah artis.

Hal ini pun bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam sebuah penelitian, disebutkan jika seseorang bisa memiliki wajah yang mirip, meski tidak berkerabat karena memiliki sebagian DNA yang sangat mirip. Itulah mengapa sebanyak 6 pembalap MotoGP di bawah ini sangat mirip dengan artis-artis top dunia. Siapa saja mereka?

Berikut 6 pembalap top MotoGP yang mirip artis:

6. Cal Crutchlow dan Kurt Cobain

Cal Crutchlow

Pembalap pertama MotoGP yang memiliki wajah mirip artis adalah Cal Crutchlow. Mantan pembalap asal Inggris yang saat ini menjadi rider test Yamaha itu memiliki garis wajah yang membuatnya terlihat mirip dengan mendiang vokalis grup band Nirvana, yakni Kurt Cobain.

Ditambah lagi, keduanya identik dengan brewok tipis dan rambut pirang. Hal ini membuat mereka semakin mirip.

5. Dani Pedrosa dan Tobey Maguire

Dani Pedrosa

Pembalap legendaris yang besar bersama Honda, Dani Pedrosa, juga memiliki wajah yang mirip dengan artis dunia. Ia adalah aktor dan produser film yang populer berkat perannya di film Spiderman, Tobey Maguire.

Terlebih, Dani Pedrosa dikenal memiliki pembawaan yang sangat kalem. Hal ini mirip seperti sosok Peter Parker yang diperankan dengan sangat baik oleh Tobey Maguire di film Spiderman.

Halaman:
1 2 3
