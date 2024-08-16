Hasil Latihan MotoGP Austria 2024: Francesco Bagnaia Pecahkan Rekor Usai Jadi yang Tercepat, Marc Marquez Posisi Ke-4

SPIELBERG – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan alias practice MotoGP Austria 2024, pada Jumat (16/8/2024) malam WIB. Hebatnya, catatan waktu 1 menit 28,508 detik yang dibukukan Bagnaia berhasil memecahkan rekor lap terbaik di Sirkuit Red Bull Ring, Austria.

Ya, catatan waktu tersebut membuat Bagnaia memecahkan rekor lap terbaik sepanjang masa di Sirkuit Red Bull Ring. Sementara posisi kedua ditempati oleh Franco Morbidelli, yang terpaut 0,281 detik saja darinya.

Sedangkan posisi ketiga diduduki oleh rider Pramac Ducati lainnya, Jorge Martin. Lalu, tempat keempat dan kelima diisi Marc Marquez dan Brad Binder.

Jalannya Latihan

Sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, langsung tancap gas di menit-menit awal latihan. Dia mampu memuncakinya dengan waktu tercepat setelah lima menit sesi berjalan dalam waktu 1 menit 29,637 detik.

Namun lima menit berselang, Marc Marquez berhasil melakukan kudeta padanya dengan waktu 1 menit 29,508 detik. Akan tetapi, Bagnaia kembali bisa merebut posisi tercepat tak lama kemudian dengan membukukan waktu 1 menit 29,280 detik.

Setelah itu, Bagnaia kembali ke pit, begitu pula dengan Marquez. Mereka masih belum tergeser dari dua posisi teratas sampai setengah jam sesi berjalan, diikuti oleh Jorge Martin dan Franco Morbidelli.

Beberapa insiden kecelakaan pun menimpa beberapa pembalap pada setengah jam pertama sesi latihan. Mulai dari Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio hingga Pedro Acosta terjatuh dengan cukup kencang di atas gravel.