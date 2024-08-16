Breaking News: Franco Morbidelli Resmi Perkuat Pertamina Enduro VR46 di MotoGP 2025

SPIELBERG – Pembalap asal Italia, Franco Morbidelli dipastikan bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 di MotoGP 2025. Rider yang kini membela Pramac Ducati itu resmi memperkuat tim yang dimiliki gurunya, yakni Valentino Rossi.

Ya, Morbidelli, yang saat ini membela tim Pramac Ducati, bakal bergabung dengan tim milik gurunya, Valentino Rossi, pada MotoGP 2025 mendatang. Dengan begitu, dia seakan pulang ke rumahnya karena dirinya merupakan pembalap jebolan VR46 Academy.

“Franco Morbidelli bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada 2025,” tulis pernyataan resmi MotoGP di Instagram resminya, @motogp.

Belum diketahui, berapa kontrak yang diberikan oleh VR46 kepada pembalap asal Italia itu. Namun setidaknya, dia akan tetap tampil di ajang MotoGP pada 2025 mendatang.

Franky -sapaan Morbidelli- bakal berduet dengan Fabio Di Giannantonio di VR46 musim depan. Di Giannantonio belum lama ini juga diumumkan memperpanjang kontraknya selama dua tahun dan akan mengendarai motor spek teranyar dari Ducati.

Kondisi itu membuat Morbidelli bakal tetap mengendarai motor dengan spek lama Ducati tahun depan yakni Desmosedici GP24. Sedangkan rekan setimnya itu menunggangi GP25.