Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Breaking News: Franco Morbidelli Resmi Perkuat Pertamina Enduro VR46 di MotoGP 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |18:39 WIB
Breaking News: Franco Morbidelli Resmi Perkuat Pertamina Enduro VR46 di MotoGP 2025
Franco Morbidelli (tengah) resmi gabung Pertamina Enduro VR46 di MotoGP 2025. (Foto: Instagram/vr46racingteam)
A
A
A

SPIELBERG – Pembalap asal Italia, Franco Morbidelli dipastikan bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 di MotoGP 2025. Rider yang kini membela Pramac Ducati itu resmi memperkuat tim yang dimiliki gurunya, yakni Valentino Rossi.

Ya, Morbidelli, yang saat ini membela tim Pramac Ducati, bakal bergabung dengan tim milik gurunya, Valentino Rossi, pada MotoGP 2025 mendatang. Dengan begitu, dia seakan pulang ke rumahnya karena dirinya merupakan pembalap jebolan VR46 Academy.

“Franco Morbidelli bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada 2025,” tulis pernyataan resmi MotoGP di Instagram resminya, @motogp.

Belum diketahui, berapa kontrak yang diberikan oleh VR46 kepada pembalap asal Italia itu. Namun setidaknya, dia akan tetap tampil di ajang MotoGP pada 2025 mendatang.

Franco Morbidelli

Franky -sapaan Morbidelli- bakal berduet dengan Fabio Di Giannantonio di VR46 musim depan. Di Giannantonio belum lama ini juga diumumkan memperpanjang kontraknya selama dua tahun dan akan mengendarai motor spek teranyar dari Ducati.

Kondisi itu membuat Morbidelli bakal tetap mengendarai motor dengan spek lama Ducati tahun depan yakni Desmosedici GP24. Sedangkan rekan setimnya itu menunggangi GP25.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement