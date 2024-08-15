Paralimpiade Paris 2024: Kirim 35 Atlet, CdM Kontingen Indonesia Bersama Menpora Dito Ariotedjo Laksanakan Pengukuhan dan Pelepasan Atlet

SOLO – Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof Dr Reda Manthovani, bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, laksanakan pengukukan dan pelepasan atlet Paralimpiade Paris 2024. Ajang itu akan bergulir pada 28 Agustus sampai 8 September 2024.

Indonesia mengirim 35 atlet ke Paralimpiade Paris 2024. Ada 10 cabang olahraga (cabor) yang akan diikuti para wakil Indonesia di Paralimpiade Paris 2024.

Adapun ke-10 cabor itu adalah Para Panahan, Para Atletik, Para Bulu Tangkis, Boccia, Para Balap Sepeda, Judo Tuna Netra, Para Menembak, Para Renang, Para Tenis Meja, dan Para Angkat Berat.

Para atlet Merah Putih dijadwalkan berangkat Paris, Prancis, pada 20 Agustus 2024. Kontingen Indonesia akan didampingi oleh Ketua Umum NPC Indonesia Senny Marbun, Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Rima Ferdianto, CdM Reda Manthovani beserta jajaran laindi Headquarter, Manajer, Pelatih, Asisten Pelatih, serta Offisial.