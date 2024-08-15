Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pamer Medali dan Kibarkan Bendera Merah Putih, Olimpian Paris 2024 Pawai Menuju Istana Negara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |08:47 WIB
Pamer Medali dan Kibarkan Bendera Merah Putih, Olimpian Paris 2024 Pawai Menuju Istana Negara
Pawai Olimpian Paris 2024 akan berakhir di Istana Kepresidenan (Foto: Jonathan Simanjuntak/MPI)
A
A
A

ROMBONGAN pawai para Olimpian Paris 2024 berangkat menuju Istana Negara Kepresidenan dari Kantor Kemenpora pada Kamis (15/8/2024) pagi WIB. Para atlet pun memecah kemacetan Jakarta sambil diarak dengan bis tingkat.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, para atlet yang naik podium memamerkan medali mereka di atas bis. Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah pun menunjukkan medali emas mereka.

 

Tak ketinggalan Gregoria Mariska Tunjung turut memperlihatkan medali perunggunya dihadapan masyarakat yang menyaksikan. Atlet menembak, Fathur Gustavian, heboh dengan mengibarkan bendera Merah-Putih.

 BACA JUGA:

Para atlet lainnya, seperti Desak Made Rita Kusuma Dewi, Rajiah Sallsabillah dan Rahmat Adi Mulyono, juga turut meramaikan pawai ini. Menpora Dito Ariotedjo pun turut berada dalam rombongan bis.

Kemacetan pun tak terhindarkan sepanjang jalan dari Kantor Kemenpora menuju Istana Negara Kepresidenan. Riuh klakson pun meramaikan perjalanan mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement