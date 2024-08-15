Pamer Medali dan Kibarkan Bendera Merah Putih, Olimpian Paris 2024 Pawai Menuju Istana Negara

ROMBONGAN pawai para Olimpian Paris 2024 berangkat menuju Istana Negara Kepresidenan dari Kantor Kemenpora pada Kamis (15/8/2024) pagi WIB. Para atlet pun memecah kemacetan Jakarta sambil diarak dengan bis tingkat.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, para atlet yang naik podium memamerkan medali mereka di atas bis. Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah pun menunjukkan medali emas mereka.

Tak ketinggalan Gregoria Mariska Tunjung turut memperlihatkan medali perunggunya dihadapan masyarakat yang menyaksikan. Atlet menembak, Fathur Gustavian, heboh dengan mengibarkan bendera Merah-Putih.

Para atlet lainnya, seperti Desak Made Rita Kusuma Dewi, Rajiah Sallsabillah dan Rahmat Adi Mulyono, juga turut meramaikan pawai ini. Menpora Dito Ariotedjo pun turut berada dalam rombongan bis.

Kemacetan pun tak terhindarkan sepanjang jalan dari Kantor Kemenpora menuju Istana Negara Kepresidenan. Riuh klakson pun meramaikan perjalanan mereka.