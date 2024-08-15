Gunakan Bus Tingkat, Pawai Olimpian Paris 2024 Berangkat dari Kemenpora

PAWAI para atlet Indonesia yang mentas di Olimpiade Paris 2024 dilakukan pada hari ini, Kamis (15/8/2024) pagi WIB. Sebanyak 29 atlet dan sejumlah ofisial bakal berada dalam rombongan ini.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, rombongan pawai Olimpian Paris 2024 mulai berangkat dari Kemenpora sekira pukul 07.40. Molor 40 menit dari waktu yang dijadwalkan.

Mereka menaiki bus tingkat tanpa atap berwarna putih. Kemudian, terdapat gambar foto para atlet yang berjuang di Olimpiade 2024 lalu, seperti sang peraih medali emas, Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah.

Veddriq dan Rizki pun memimpin langsung rombongan ini. Mereka berada di barisan paling depan sambil memamerkan medali.

BACA JUGA:

Menpora Dito pun turut berada dalam rombongan. Begitu juga dengan CdM, Anindya Bakrie.

Rombongan pawai ini bakal menuju ke arah Simpang Semanggi dan berlanjut ke Jalan Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI. Kemudian, mereka akan berakhir di Istana Negara Kepresidenan untuk disambut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).