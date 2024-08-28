Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |00:14 WIB
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
Gregoria Mariska Tunjung dan Herli Djaenuddin mendapat bonus tambahan (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Gregoria Mariska Tunjung mendapatkan bonus tambahan usai meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Pebulu tangkis tunggal putri itu sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan.

Seperti diketahui, peraih medali untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024 mendapatkan sejumlah bonus tambahan. Selain Gregoria, bonus juga diberikan kepada Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah yang membawa pulang medali emas ke Tanah Air.

Gregoria Mariska Tunjung

Diketahui, peraih medali mendapat tambahan bonus berupa uang tunai dan rumah tipe 36. Hadiah rumah ini diberikan oleh DPP Real State Indonesia (RSI). Nantinya, rumah tersebut akan dibangun di tempat asal masing-masing atlet.

Gregoria sangat bersyukur dengan bonus tambahan yang didapatnya ini. Ia merasa apresiasi ini artinya perjuangannya selama ini dihargai oleh banyak orang.

“Pastinya bersyukur sekali bisa dapat apresiasi dari berbagai perusahaan,” kata Gregoria kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (28/8/2024).

“Pasti ini membuat saya lebih termotivasi untuk lebih termotivasi lagi. Tentunya ini hal yang besar buat saya, artinya perjuangan saya dihargai juga oleh banyak orang,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
