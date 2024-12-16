Advertisement
SPORT LAIN

NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |17:52 WIB
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
NOC Indonesia mendistribusikan dana dari IOC untuk atlet Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)
JAKARTA – NOC Indonesia (Komite Olimpiade Indonesia/KOI) mendistribusikan dana sebesar 2.500 dolar AS (setara Rp39 juta) untuk atlet Olimpiade Paris 2024. Nominal tersebut merupakan hibah dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk setiap negara.

Dana Olympic Solidarity dari IOC merupakan kompensasi kepada setiap NOC atas kontribusinya terhadap Kesuksesan Olimpiade kepada setiap atlet Indonesia yang berpartisipasi dalam di Paris 2024. Ini merupakan inisiatif program pengembangan global untuk mendukung anggotanya di seluruh dunia.


NOC Indonesia menyerahkan sertifikat untuk atlet Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)

Tujuan dari Olympic Solidarity adalah menyediakan bantuan bagi NOC untuk program pengembangan atlet, khususnya bagi mereka yang sangat memerlukan. Bantuan ini berupa program kerja sama antara IOC dan NOC, dengan bantuan teknis dari federasi internasional, jika diperlukan.

Setiap atlet akan menerima dana sebesar USD 2.500 atau sekitar Rp39 juta (kurs per dollar Rp15.600). Itu sebagai bentuk dukungan atas perjuangan mereka mewakili Merah Putih di ajang olahraga paling bergengsi di dunia.

“Dana Olympic Solidarity ini merupakan wujud apresiasi dari IOC kepada para atlet di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang telah berjuang maksimal untuk mencapai tahap tertinggi dalam olahraga, yaitu tampil di Olimpiade,” kata Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, dikutip Senin (16/12/2024).

“Kami berharap dana ini dapat memberikan manfaat dan memotivasi para atlet untuk terus memberikan prestasi terbaik buat Indonesia di masa mendatang,” imbuh Okto.

 

