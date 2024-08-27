Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |14:44 WIB
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Legenda bulutangkis Indonesia, Candra Wijaya (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

LEGENDA bulu tangkis Indonesia, Candra Wijaya, berkomentar soal hasil minor bulutangkis Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Ia menilai bulu tangkis Indonesia harus tetap ada di standar tertinggi.

Pada ajang Olimpiade Paris 2024, Indonesia harus puas dengan raihan 1 medali perunggu. Medali tersebut disumbangkan oleh Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal putri.

Meski bulu tangkis tidak mempersembahkan medali emas, namun cabor lain berhasil menyelamatkan kegagalan ini. Untuk pertama kalinya, medali emas Indonesia di Olimpiade datang dari cabor non bulu tangkis.

Pada tahun ini, Indonesia meraih dua medali emas di Olimpiade lewat dua cabor. Mereka adalah Veddriq Leonardo dari panjat tebing dan Rizki Juniansyah dari angkat besi.

Kegagalan cabor bulu tangkis tentu menjadi sorotan. Tak terkecuali legenda bulu tangkis Indonesia sekaligus mentor tim Ad Hoc PBSI sektor ganda putra yakni Candra Wijaya.

Meski gagal, Candra berharap bulu tangkis Indonesia tidak boleh menurunkan standarnya. Ia meminta bulu tangkis harus tetap menjadi andalan Indonesia meraih medali emas meski cabor-cabor lain ikut berkembang.

