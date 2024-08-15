Pawai Olimpian Paris 2024 Jadi Tontonan Warga saat Lintasi Bundaran HI

PAWAI Olimpian Paris 2024 menuju Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat digelar pada Kamis (15/8) pagi. Pawai itu turut disambut warga saat melintasi Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Pantauan di lokasi, pawai itu tiba di kawasan Bundaran HI pada pukul 08.05 WIB. Bus atap terbuka yang ditumpangi para atlet olimpiade termasuk peraih emas Veddriq Leonardo dan Rizky Juniansyah pun ikut dalam rombongan itu.

Rombongan yang melintas ini langsung memantik warga yang berada di Bundaran HI untuk melihat. Sejumlah pejalan kaki hingga pengemudi ojek online bahkan rela berhenti untuk mengabadikan momen tersebut.

Mereka terlihat merekam atletnya yang melintas dan menyapa warga. Sambil tersenyum dan seraya mengibarkan bendera merah putih para atlet pun berbalas sapa.

Muhammad Ali, salah satu pengemudi ojek online mengaku berhenti untuk menyaksikan pawai itu. Ali mengaku bangga ketika atlet Indonesia bisa berprestasi.

“Bangga dengan atlet Indonesia,” kata Ali, Kamis (15/8).

Dia berharap atlet Indonesia yang lain bisa meraih prestasi serupa bahkn lebih baik di ajang-ajang selanjutnya.

“Semoga atlet Indonesia makin baik,” kata Ali.