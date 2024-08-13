Advertisement
SPORT LAIN

Kisah Indonesia Sukses Kalahkan Israel di Klasemen Olimpiade Paris 2024!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |17:06 WIB
Kisah Indonesia Sukses Kalahkan Israel di Klasemen Olimpiade Paris 2024!
Kontingen Indonesia sukses mengalahkan Kontingen Israel di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'as/Canon Indonesia)
A
A
A

KISAH Indonesia sukses kalahkan Israel di klasemen Olimpiade Paris 2024 menarik untuk diulas. Sebab, itu membuktikan olahraga Tanah Air tidak kalah hebat.

Olimpiade Paris 2024 secara resmi telah berakhir Minggu 11 Agustus 2024. Hal itu ditandai dengan digelarnya Closing Ceremony yang meriah di Stadion Stade de France, Paris, Senin 12 Agustus 2024 dini hari WIB.

Rizki Juniansyah beraksi di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

Kontingen Amerika Serikat dinyatakan sebagai juara umum setelah sukses meraih 40 medali emas, 44 medali perak, dan 42 medali perunggu. Negeri Paman Sam sukses menyamai raihan emas Kontingen China, namun lebih unggul dari segi medali perak dan perunggu.

Sedangkan sang tuan rumah, Kontingen Prancis hanya mampu finish di posisi kelima. Mereka mengakhiri ajang olahraga terbesar di dunia ini dengan meraih 16 medali emas, 26 medali perak, dan 22 medali perunggu.

Kontingen Indonesia sendiri sukses menggondol dua medali emas dan satu medali perunggu. Sepasang medali emas ini masing-masing dipersembahkan oleh Veddriq Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra dan Rizki Juniansyah di cabang olahraga angkat besi nomor 73 kg putra.

Sedangkan satu medali perunggu Indonesia diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung di cabang olahraga bulu tangkis sektor tunggal putri. Dengan demikian, Indonesia meraih total tiga medali.

Dengan raihan ini, Indonesia menutup Olimpiade Paris 2024 dengan duduk di peringkat ke-39. Tim Merah Putih menjadi negara ASEAN dengan posisi tertinggi kedua setelah Kontingen Filipina yang meraih dua emas dan dua perak di posisi 37.

1 2
