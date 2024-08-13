Advertisement
SPORT LAIN

Memalukan, Medali Olimpiade Paris 2024 Karatan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:12 WIB
Memalukan, Medali Olimpiade Paris 2024 Karatan!
Medali perunggu dari Olimpiade Paris 2024 milik Nyjah Huston karatan (Foto: Instagram/@nyjah)
A
A
A

MEDALI Olimpiade Paris 2024 karatan! Fakta itu diungkap oleh atlet skateboarding Nyjah Huston.

Pria asal Amerika Serikat (AS) itu meraih medali perunggu pada cabor skateboarding Olimpiade Paris 2024. Kendati gagal menyabet emas, prestasi tersebut tentu cukup membanggakan.

Penampakan medali emas, perak, dan perunggu, Olimpiade Paris 2024 (Foto: Paris 2024)

Huston lalu pulang ke negara asalnya. Baru beberapa hari berada di Negeri Paman Sam, medali kebanggaannya itu ternyata malah karatan!

Sang atlet kemudian mengunggah foto di akun media sosial Instagram @nyjah. Ia memperlihatkan sisi medali yang mulai berkarat.

“Jadi, medali Olimpiade ini terlihat bagus jika dalam kondisi baru. Namun, (begini kondisinya) setelah menyentuh kulit saya dan dipakai oleh beberapa teman pada akhir pekan lalu,” kata Huston, dikutip dari Daily Mail, Selasa (13/8/2024).

“Medali ini tampaknya tidak berkualitas tinggi seperti yang kalian kira. Terlihat kasar,” imbuh pria berusia 29 tahun itu.

Halaman:
1 2
