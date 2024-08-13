Breaking News: He Bingjiao dan Pasangan Ganda Putri Thailand Hilang dari Ranking Dunia BWF, Tanda Pensiun?

KABAR mengejutkan datang dari pebulutangkis China, He Bingjiao dan ganda putri Thailand, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai, yang dikabarkan segera pensiun. Pasalnya sinyal ketiga atlet bulu tangkis itu segera gantung raket dapat diketahui dari menghilangnya nama mereka dari ranking dunia BWF.

Ya, awalnya pencinta bulu tangkis dunia heboh melihat tidak adanya nama ketiga atlet tersebut di ranking dunia BWF. Namun, tak berapa lama pengumuman He Bingjiao pensiun pun beredar.

He Bingjiao sendiri masih berusia 27 tahun. Ia merupakan salah satu tunggal putri andalan China.

Baru-baru ini, He Bingjiao sukses menyumbangkan China medali perak pada ajang Olimpiade Paris 2024. Pencapaian itu adalah prestasi terbaik dalam kariernya.

Sayangnya, He Bingjiao mungkin takkan bisa meraih medali Olimpiade di masa depan. Sebab ia memutuskan untuk mundur dari berbagai turnamen internasional.

Menariknya, He Bingjiao tidak sepenuhnya gantung raket. Ia hanya tak mengikuti kompetisi internasional. Sebab ia tetap akan aktif bermain di turnamen domestik saja