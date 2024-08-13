Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: He Bingjiao dan Pasangan Ganda Putri Thailand Hilang dari Ranking Dunia BWF, Tanda Pensiun?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:57 WIB
Breaking News: He Bingjiao dan Pasangan Ganda Putri Thailand Hilang dari Ranking Dunia BWF, Tanda Pensiun?
Tunggal putri China, He Bingjiao putuskan pensiun dari bulu tangkis internasional. (Foto: BWF)
A
A
A

KABAR mengejutkan datang dari pebulutangkis China, He Bingjiao dan ganda putri Thailand, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai, yang dikabarkan segera pensiun. Pasalnya sinyal ketiga atlet bulu tangkis itu segera gantung raket dapat diketahui dari menghilangnya nama mereka dari ranking dunia BWF.

Ya, awalnya pencinta bulu tangkis dunia heboh melihat tidak adanya nama ketiga atlet tersebut di ranking dunia BWF. Namun, tak berapa lama pengumuman He Bingjiao pensiun pun beredar.

He Bingjiao sendiri masih berusia 27 tahun. Ia merupakan salah satu tunggal putri andalan China.

Baru-baru ini, He Bingjiao sukses menyumbangkan China medali perak pada ajang Olimpiade Paris 2024. Pencapaian itu adalah prestasi terbaik dalam kariernya.

Sayangnya, He Bingjiao mungkin takkan bisa meraih medali Olimpiade di masa depan. Sebab ia memutuskan untuk mundur dari berbagai turnamen internasional.

He Bingjiao bawa pin Spanyol di podium juara Olimpiade Paris 2024 (EPA-EFE/Divyakant Solanki)

Menariknya, He Bingjiao tidak sepenuhnya gantung raket. Ia hanya tak mengikuti kompetisi internasional. Sebab ia tetap akan aktif bermain di turnamen domestik saja

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184857/gabriel_adcock-fWhm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Inggris Gabrielle Adcock, Akui Terpesona dengan Kehebatan Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement