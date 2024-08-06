Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Respek He Bing Jiao, Bawa Pin Spanyol untuk Hormati Carolina Marin saat Penyerahan Medali Olimpiade Paris 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |22:00 WIB
Kisah Respek He Bing Jiao, Bawa Pin Spanyol untuk Hormati Carolina Marin saat Penyerahan Medali Olimpiade Paris 2024
Momen tunggal putri China, He Bing Jiao memeluk Carolina Marin di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE/Divyakant Solanki)
A
A
A

PEBULUTANGKIS tunggal putri China, He Bing Jiao menunjukkan sikap respek saat penyerahan medali di atas podium Olimpiade Paris 2024. Pada momen itu, ia membawa sebuah pin Spanyol yang didedikasikan untuk menghormati Carolina Marin.

He Bing Jiao meraih medali perak di cabang olahraga bulutangkis sektor tunggal putri Olimpiade Paris 2024. Hasil ini diraih setelah wakil andalan China itu kalah straight game dari tunggal putri unggulan asal Korea Selatan, An Se-young dengan skor 13-21 dan 16-21.

Hasil ini memang belum maksimal untuk Bing Jiao. Akan tetapi, jika bukan karena tunggal putri Spanyol, Carolina Marin yang mundur, bisa saja dirinya hanya meraih medali perunggu atau bahkan tidak meraih medali sama sekali.

Seperti diketahui, He Bing Jiao berhadapan dengan Carolina Marin di babak semifinal sektor tunggal putri Olimpiade Paris 2024. Di pertandingan ini, Marin tampil dengan begitu on fire menghadapi wakil China pering 9 ranking BWF itu.

He Bingjiao bawa pin Spanyol di podium juara Olimpiade Paris 2024 (EPA-EFE/Divyakant Solanki)

Carolina Marin sukses mengunci kemenangan di game pertama dengan skor 21-14. Di game kedua, Marin pun dalam posisi unggul 10-6 jelang interval. Naas, di momen itu mantan ratu bulutangkis dunia asal Spanyol ini melakukan salah pendaratan yang mengakibatkan lututnya sakit.

Marin sempat mendapat perawatan dan memaksa melanjutkan pertandingan. Sayangnya, rasa sakit yang tak tertahankan memaksa dirinya untuk mengundurkan diri dari Olimpiade Paris 2024. Dengan hal ini, He Bing Jiao dinyatakan lolos ke partai final.

Halaman:
1 2
