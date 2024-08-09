Advertisement
SPORT LAIN

Olimpiade Paris 2024: Rizki Juniansyah Tak Bisa Berkata-kata Usai Raih Medali Emas untuk Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |07:31 WIB
Olimpiade Paris 2024: Rizki Juniansyah Tak Bisa Berkata-kata Usai Raih Medali Emas untuk Indonesia
Rizki Juniansyah persembahkan emas kedua untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)
LIFTER Indonesia, Rizki Juniansyah, mengaku tak bisa berkata-kata usai meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Rizki mengaku sangat emosional dengan pencapaiannya tersebut.

Rizki merebut medali emas setelah mengukuhkan total angkatan 354 kg di South Paris Arena 6, Paris, Prancis, Jumat (9/8/2024) dini hari WIB di nomor 73 kg putra. Raihan itu terdiri dari 155 kg di angkatan snatch dan 199 kg di angkatan clean & jerk.

Pencapaian yang sangat spesial karena ini merupakan ajang Olimpiade pertamanya. Rizki pun tak bisa merangkai kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya atas pencapaian terbaiknya ini.

"Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaan saya,” papar Rizki, mengutip dari situs resmi Olimpiade, Jumat (9/8/2024).

Tangis Rizki pecah ketika berhasil merebut medali emas Olimpiade Paris 2024. Meski begitu, atlet berusia 21 tahun ini mengungkapkan sudah langsung menatap fokusnya ke ajang selanjutnya.

“Anda melihat saya menangis karena ini merupakan pengalaman yang sangat emosional dan indah, dan saya sudah menatap masa depan,” terang atlet kelahiran Serang, Banten tersebut.

