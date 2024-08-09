Advertisement
SPORT LAIN

Sabet Emas Sekaligus Bikin Rekor, Ini Momen Emosional Rizki Juniansyah di Olimpiade Paris 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |06:57 WIB
Sabet Emas Sekaligus Bikin Rekor, Ini Momen Emosional Rizki Juniansyah di Olimpiade Paris 2024
Lifter Indonesia, Rizki Juniansyah meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

LIFTER Indonesia, Rizki Juniansyah, berhasil meraih medali emas sekaligus bikin rekor di Olimpiade Paris 2024. Adapun rekor yang Rizki ukir tercipta untuk angkatan clean & jerk.

Rizki merebut medali emas Olimpiade Paris 2024 pada cabor angkat besi kelas 73 kg. Atlet berusia 21 tahun ini meraih total angkatan 354 kg. Torehan itu terdiri dari 155 kg di angkatan snatch dan 199 untuk angkatan clean & jerk.

Di angkatan clean & jerk, ia berhasil mencatatkan rekor di angkatan itu usai sukses mengangkat beban seberat 199 kg. Dia mengalahkan angkatan milik Shi Zhiyong asal China yang sebelumnya meraih 198 kg di Olimpiade Tokyo 2020.

Momen emosional pun tersaji ketika Rizki beraksi pada angkatan clean & jerk. Terlihat raut wajahnya berkaca-kaca ketika berhasil mengangkat sempurna beban 199 kg tersebut.

Rizki langsung terbaring sambil menangis haru karena sukses mengukir rekor baru sekaligus merebut medali emas. Terlihat dia juga sempat melakukan sujud syukur sebelum akhirnya turun dari arena.

Tak ayal jika Rizki begitu emosional, mengingat ini merupakan Olimpiade pertamanya. Di debutnya ini, dia langsung berhasil mengukir tinta manis dalam kariernya.

