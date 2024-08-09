Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Perasaan Campur Aduk Rizki Juniansyah usai Sabet Medali Emas dan Pecahkan Rekor di Olimpiade Paris 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |07:20 WIB
Perasaan Campur Aduk Rizki Juniansyah usai Sabet Medali Emas dan Pecahkan Rekor di Olimpiade Paris 2024
Rizki Juniansyah persembahkan emas kedua untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA)
A
A
A

RIZKI Juniansyah mengaku bangga bisa meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 cabor angkat besi kelas 73 kg putra. Rizki menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Tanah Air atas segala dukungan yang telah diberikan.

Atlet kelahiran Serang, Banten itu merebut medali emas setelah mengukuhkan total angkatan 354 kg di South Paris Arena 6, Paris, Prancis, Jumat (9/8/2024) dini hari WIB. Raihan itu terdiri dari 155 kg di angkatan snatch dan 199 kg di angkatan clean & jerk.

Rizki pun mengaku sangat emosional berhasil menyumbang medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Mengingat, ini menjadi debutnya di Olimpiade dan langsung meraih emas.

Yang membuatnya semakin sangat senang, Rizki sekaligus mencetak rekor baru Olimpiade untuk angkatan clean & jerk. Dia sukses kalahkan angkatan milik Shi Zhiyong asal China yang sebelumnya meraih 198 kg di Olimpiade Tokyo 2020.

"Saya senang, bangga, dan sangat emosional memenangkan ini, medali emas pertama saya dan menciptakan sejarah," kata Rizki, dikutip dari situs resmi Olimpiade, Jumat (9/8/2024).

Tak lupa, Rizki menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebab dia yakin pencapaiannya ini tak luput dari doa dan dukungan seluruh masyarakat Tanah Air.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement