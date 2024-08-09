Perasaan Campur Aduk Rizki Juniansyah usai Sabet Medali Emas dan Pecahkan Rekor di Olimpiade Paris 2024

RIZKI Juniansyah mengaku bangga bisa meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 cabor angkat besi kelas 73 kg putra. Rizki menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Tanah Air atas segala dukungan yang telah diberikan.

Atlet kelahiran Serang, Banten itu merebut medali emas setelah mengukuhkan total angkatan 354 kg di South Paris Arena 6, Paris, Prancis, Jumat (9/8/2024) dini hari WIB. Raihan itu terdiri dari 155 kg di angkatan snatch dan 199 kg di angkatan clean & jerk.

Rizki pun mengaku sangat emosional berhasil menyumbang medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Mengingat, ini menjadi debutnya di Olimpiade dan langsung meraih emas.

Yang membuatnya semakin sangat senang, Rizki sekaligus mencetak rekor baru Olimpiade untuk angkatan clean & jerk. Dia sukses kalahkan angkatan milik Shi Zhiyong asal China yang sebelumnya meraih 198 kg di Olimpiade Tokyo 2020.

"Saya senang, bangga, dan sangat emosional memenangkan ini, medali emas pertama saya dan menciptakan sejarah," kata Rizki, dikutip dari situs resmi Olimpiade, Jumat (9/8/2024).

Tak lupa, Rizki menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebab dia yakin pencapaiannya ini tak luput dari doa dan dukungan seluruh masyarakat Tanah Air.