Klasemen Medali Indonesia di Olimpiade Paris 2024 Setelah Rizki Juniansyah Raih Emas: Indonesia Posisi 28, Tempel Ketat Filipina!

Rizki Juniansyah persembahkan emas kedua untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN medali Indonesia di Olimpiade Paris 2024 setelah Rizki Juniansyah raih emas akan dibahas Okezone. Kontingen Merah-Putih melesat ke posisi 28 menempel ketat Filipina yang berada di urutan ke-26.

Indonesia naik ke urutan ke-28 setelah sumbangan satu medali emas dari cabor angkat besi. Pada Jumat (9/8/204) dini hari WIB, lifter Indonesia, Rizki Juniansyah menjadi yang terbaik di nomor 73 kg putra.

Pada angkatan snatch, Rizki berhasil mengangkat beban seberat 155 kg. Sedangkan di angkatan clean & jerk ia mencatatkan 199 kg.

Penampilan Rizki Juniansyah diawali pada angkatan snatch. Di angkatan ini, lifter asal Banten itu bisa mengangkat beban 155 kg.

Kemudian, ada angkatan clean and jerk, Rizki Juniansyah tampil apik. Dia langsung berhasil di percobaan perdananya dengan angkatan 191 kg.

Rizki makin di atas angin karena lawan terberatnya, Shi Zhiyong (China) gagal di tiga kali percobaan. Shi Zhiyong memasang angkatan 191 kg kala itu.