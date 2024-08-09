Kemenangan Dramatis Rizki Juniansyah di Angkat Besi Olimpiade Paris 2024: Tertinggal 10 Kg di Snatch, Permalukan Monster China hingga Pecahkan Rekor Olimpiade!

KEMENANGAN dramatis Rizki Juniansyah saat memenangkan medali emas Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg akan diulas Okezone. Apa yang dicetak Rizki Juniansyah di Paris Expo Porte de Versailles, Jumat (9/8/2024) dini hari WIB masuk kategori luar biasa.

Sebab, lifter 23 tahun ini kalah jauh dari atlet angkat besi asal China, Shi Zhiyong, di angkatan snatch. Shi Zhiyong mencatatkan 165 kg dan menutup angkatan snatch di posisi pertama.

(Rizki Juniansyah cuma mengangkat 155 kg di angkatan snatch. (Foto: Naif Muhammad/NOC Indonesia)

Peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020 ini unggul 10 kg dari Rizki Juniansyah yang menempati posisi dua dengan 155 kg. Kondisi ini jelas mendekatkan Shi Zhiyong dengan medali emas ketiganya di ajang Olimpiade, mengingat monster asal China itu unggul jauh dari rival terdekatnya.

Namun, ketika memasuki angkatan clean & jerk, dewi fortuna menjauhi Shi Zhiyong. Berniat bermain aman dengan mengangkat beban 191 kg, Shi Zhiyong gagal melakukannya!

Tak cuma sekali, lifter 31 tahun itu tiga kali melakukannya, yakni mencoba mengangkat beban di angka 191 kg. Angka 191 kg sebenarnya jauh di bawah ketika dirinya memecahkan rekor di Olimpiade Tokyo 2020, yakni 198 kg.

Kondisi itu dimanfaatkan betul oleh Rizki Juniansyah. Di angkatan pertama clean & jerk, ia mencoba angkatan 191 kg. Secara mantap, Rizki Juniansyah berhasil melakukannya!