HOME SPORTS SPORT LAIN

Raih Medali Emas, Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor Olimpiade Angkat Besi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |04:42 WIB
Raih Medali Emas, Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor Olimpiade Angkat Besi!
Rizki Juniansyah raih medali emas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA Images)
A
A
A

RIZKI Juniansyah pecahkan rekor Olimpiade saat raih medali emas di cabang olahraga (cabor) angkat besi Olimpiade Paris 2024. Rekor yang dipecahkan adalah angkatan clean and jerk Rizki Juniansyah yang mencapai 199 kg!

Ya, prestasi manis diukir Rizki Juniansyah di cabor angkat besi nomor 73 kg putra di Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu berlangsung di South Paris Arena 6, Paris, Prancis, Jumat (9/8/2024) dini hari WIB.

Rizki memastikan diri meraih medali emas setelah total mencatatkan angkatan sebesar 354 kg! Pada angkatan snatch, atlet asal Serang, Banten ini berhasil mengangkat beban seberat 155 kg. Sedangkan di angkatan clean & jerk, Rizki mencatatkan angkatan 199 kg.

Rizki Juniansyah

Kesuksesan Rizki Juniansyah mengangkat beban seberat 199 kg ini membuatnya pecahkan rekor di Olimpiade. Ini telah menjadi rekor baru di Olimpiade.

Sebelumnya, rekor untuk angkatan clean & jerk di Olimpiade dipegang lifter China, Shi Zhiyong. Dia total mencatatkan angkatan clean & jerk seberat 198 kg di Olimpiade Tokyo 2020.

