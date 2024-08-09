Advertisement
SPORT LAIN

Rizki Juniansyah Lewati Rekor Susy Susanti, Jadi Atlet Termuda Indonesia yang Raih Medali Emas di Olimpiade!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |04:24 WIB
Rizki Juniansyah Lewati Rekor Susy Susanti, Jadi Atlet Termuda Indonesia yang Raih Medali Emas di Olimpiade!
Rizki Juniansyah raih medali emas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

RIZKI Juniansyah lewati rekor Susy Susanti di Olimpiade Paris 2024. Rekor yang dimaksud adalah menjadi atlet termuda Indonesia yang raih medali emas di Olimpiade.

Ya, lifter Indonesia, Rizki Juniansyah, berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Ia menyumbangkan medali emas kedua untuk Indonesia di cabang olahraga (cabor) angkat besi nomor 73 kg putra.

Pencapaian itu membawa Rizki Juniansyah menjadi atlet Indonesia termuda yang sukses meraih medali emas di Olimpiade. Lifter kelahiran 17 Juni 2003 itu kini baru berusia 21 tahun 2 bulan alias baru saja merayakan ulang tahun ke-21 pada Juni lalu.

Rizky Juniansyah

Raihan ini melewati Susy Susanti yang sebelumnya menjadi peraih medali emas Indonesia termuda di ajang Olimpiade. Susy yang kelahiran 11 Februari 1971, meraih medali emas pada Olimpiade Barcelona 1992 di usia 21 tahun 5 bulan.

Tentu saja pencapaian ini begitu membanggakan. Karena di usia yang muda Rizki sudah mempersembahkan medali emas di ajang Olimpiade sekaligus menjadi aset untuk masa depan angkat besi Indonesia.


1 2

