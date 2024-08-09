Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Ukir Sejarah Usai Raih 2 Emas di Olimpiade Paris 2024, Samai Pencapaian di Barcelona 1992!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |04:08 WIB
Indonesia Ukir Sejarah Usai Raih 2 Emas di Olimpiade Paris 2024, Samai Pencapaian di Barcelona 1992!
Rizki Juniansyah raih medali emas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA Images)
A
A
A

INDONESIA mengukir sejarah usai meraih 2 medali emas di Olimpiade Paris 2024. Indonesia kini berhasil samai pencapaian di Olimpiade Barcelona 1992, yakni mengoleksi dua medali emas!

Ya, kontingen Indonesia total sudah meraih 3 medali di Olimpiade Paris 2024 saat ini. Rinciannya, ada 2 medali emas dan 1 perunggu.

Medali emas kedua baru saja diraih dari cabang olahraga (cabor) angkat besi lewat Rizki Juniansyah. Itu menjadi emas kedua, setelah pertama diraih Veddriq Leonardo di cabor panjat tebing.

Rizky Juniansyah

Torehan dua medali emas ini membuat Indonesia sukses menyamai pencapaian Olimpiade Barcelona 1992 yang juga mengoleksi dua emas. Kala itu, dua emas berhasil disumbangkan dari cabor bulu tangkis lewat Susy Susanti dan Alan Budi Kusuma.

Kini, setelah penantian 32 tahun, Indonesia akhirnya kembali merasakan meraih dua medali emas di Olimpiade Paris 2024. Menariknya, raihan dua medali emas di Olimpiade Paris 2024 didapat dengan waktu cukup berdekatan.

