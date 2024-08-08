Advertisement
SPORT LAIN

Olimpiade Paris 2024: Trek Diperbarui, Bernard Benyamin van Aert Mampu Beradaptasi dengan Cepat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |13:22 WIB
Olimpiade Paris 2024: Trek Diperbarui, Bernard Benyamin van Aert Mampu Beradaptasi dengan Cepat
Bernard Benyamin van Aert bisa beradaptasi dengan perubahan trek di venue cabor balap sepeda Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@bernardvanaert)
A
A
A

PARIS Bernard Benyamin van Aert disebut oleh sang pelatih, Dadang Haries Poernomo, bisa beradaptasi dengan cepat dengan trek baru yang akan digunakan di Olimpiade Paris 2024. Ia mampu menemukan kecepatannya dengan apik sehingga sudah siap tempur.

Bernard akan memulai penampilannya di cabang olahraga (cabor) balap sepeda Olimpiade Paris 2024 pada Kamis (8/8/2024) pukul 22.00 WIB. Ia bakal berlomba dalam kategori track nomor omnium putra di Velodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris, Prancis.

Bernard Benyamin van Aert

Atlet asal Pontianak itu pun sudah mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Bahkan, ia telah melakukan adaptasi di Eropa sejak dua bulan lalu, termasuk di Belanda dan Prancis. Sang atlet juga sudah menjajal Velodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines beberapa kali, termasuk saat mengikuti single event.

Dadang mengungkapkan trek tersebut telah diperbarui untuk menggelar Olimpiade 2024. Beruntung, Bernard bisa beradaptasi dengan apik di lintasan itu sehingga tak kesulitan untuk menemukan kecepatan terbaiknya.

"Kami sudah uji coba track sejak 23 Juli di Paris. Ada perbedaan paling krusial, lintasan telah diperbarui lebih bagus bagus tapi licin,” kata Dadang dilansir dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Kamis (8/8/2024).

Halaman:
1 2
