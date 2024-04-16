Breaking News: Atlet Balap Sepeda Indonesia Bernard Benyamin Van Aert Lolos ke Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Atlet balap sepeda Indonesia, Bernard Benyamin Van Aert memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Lolosnya Bernard Benyamin Van Aert membuat Indonesia mengakhiri penantian 20 tahun kembali tampil di cabang olahraga (cabor) balap sepeda di ajang Olimpiade.

"Sobatpora, atlet cycling Indonesia, Bernard Benyamin Van Aert, berhasil mendapatkan satu tiket ke Olimpiade Paris 2024 setelah memenuhi syarat dalam Track Olympic Ranking yang berada di peringkat 20 dan akan bertanding di kategori Men’s Omnium," tulis keterangan resmi Instagram Menpora, Selasa (16/4/2024).

Bernard Benyamin Van Aert memastikan satu tempat di Olimpiade 2024 mendapatkan hasil bagus di babak kualifikasi. Ia finis ke-11 di UCI Track Nations 2024 di nomor Ominium Putra.

Dengan finis ke-11 di UCI Track Nations 2024 membuat Bernard Benyamin Van Aert menempati posisi ke-20 di kualifikasi Olimpiade Paris 2024 dari total 22 pembalap. Sementara Bernard Benyamin Van Aert mengakhiri penantian Indonesia selama 20 tahun untuk tampil di nomor balap sepeda Olimpiade.

Santia Tri Kusuma menjadi atlet terakhir Indonesia yang tampil cabor balap sepeda. Kala itu, Santia Tri Kusuma turun di nomor women points race di Olimpiade Athena 2004.