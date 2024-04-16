Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Breaking News: Atlet Balap Sepeda Indonesia Bernard Benyamin Van Aert Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |12:37 WIB
Breaking News: Atlet Balap Sepeda Indonesia Bernard Benyamin Van Aert Lolos ke Olimpiade Paris 2024
Bernand Benyamin Van Aert lolos ke Olimpiade Paris 2024 (Foto: PB ISSI)
A
A
A

JAKARTA - Atlet balap sepeda Indonesia, Bernard Benyamin Van Aert memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Lolosnya Bernard Benyamin Van Aert membuat Indonesia mengakhiri penantian 20 tahun kembali tampil di cabang olahraga (cabor) balap sepeda di ajang Olimpiade.

"Sobatpora, atlet cycling Indonesia, Bernard Benyamin Van Aert, berhasil mendapatkan satu tiket ke Olimpiade Paris 2024 setelah memenuhi syarat dalam Track Olympic Ranking yang berada di peringkat 20 dan akan bertanding di kategori Men’s Omnium," tulis keterangan resmi Instagram Menpora, Selasa (16/4/2024).

Bernard Benyamin Van Aert memastikan satu tempat di Olimpiade 2024 mendapatkan hasil bagus di babak kualifikasi. Ia finis ke-11 di UCI Track Nations 2024 di nomor Ominium Putra.

Dengan finis ke-11 di UCI Track Nations 2024 membuat Bernard Benyamin Van Aert menempati posisi ke-20 di kualifikasi Olimpiade Paris 2024 dari total 22 pembalap. Sementara Bernard Benyamin Van Aert mengakhiri penantian Indonesia selama 20 tahun untuk tampil di nomor balap sepeda Olimpiade.

Santia Tri Kusuma menjadi atlet terakhir Indonesia yang tampil cabor balap sepeda. Kala itu, Santia Tri Kusuma turun di nomor women points race di Olimpiade Athena 2004.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement