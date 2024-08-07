Hasil Angkat Besi Olimpiade Paris 2024: Eko Yuli Berpeluang Bawa Medali, Ada di Peringkat 2 Angkatan Snatch!

HASIL angkat besi Olimpiade Paris 2024 akan diulas dalam artikel ini. Lifter Indonesia, Eko Yuli Irawan, berpeluang besar meraih medali dalam cabang olahraga angkat besi nomor 61 kg putra Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, dia sementara berada di peringkat kedua setelah selesai melakukan angkatan snatch.

Selanjutnya, Eko akan melakukan angkatan Clean & Jerk. Jika mampu menjaga posisinya di tiga besar dalam total angkatannya nanti, dia bisa membawa pulang medali dari Olimpiade Paris 2024.

Tampil di South Paris Arena 8, Prancis, Rabu (7/8/2024) malam WIB, Eko memulai pertandingan di nomor snatch dengan kurang apik. Dia gagal dalam percobaan pertamanya yang berada di angka 135 kg.

Setelah itu, atlet berusia 35 tahun tersebut sempat mendapatkan perawatan medis. Namun, dia masih bisa lanjut.