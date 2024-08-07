Reaksi Sedih Rajiah Sallsabillah Usai Gagal Sumbang Medali untuk Indonesia di Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024

PARIS – Atlet panjat tebing Indonesia, Rajiah Sallsabillah, bereaksi usai gagal meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Dia mengaku sedih karena sejatinya medali sudah di depan matanya di Olimpiade Paris 2024.

Rajiah memulai pertandingan babak eliminasi cabang olahraga (cabor) panjat tebing nomor speed putri dengan apik di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Prancis, Rabu (7/8/2024) sore WIB. Dia sukses meraih kemenangan di perempatfinal melawan wakil Amerika Serikat, Emma Hunt.

Hasil positif itu didapat setelah Rajiah mencatatkan waktu 6,54 detik yang menjadi pencapaian terbaik dalam kariernya. Sementara itu, lawannya sempat terpeleset sehingga finis di angka 7,98 detik.

Lanjut ke babak semifinal, Rajiah berhadapan dengan Deng Lijuan dari China, yang menyingkirkan kompatriotnya, Desak Made Rita Kusuma Dewi, di perempatfinal. Rajian mampu mempertajam waktu terbaiknya menjadi 6,41 detik, tetapi lawannya itu lebih cepat darinya dengan waktu 6,38 detik.

Kekalahan itu membawa Rajiah ke laga small final alias perebutan medali perunggu melawan Aleksandra Kalucka dari Polandia. Namun sayang, dia terpeleset ketika memanjat di tengah lintasan sehingga harus menyerah dengan selisih waktu yang cukup jauh dari lawannya yakni 8,24 detik berbanding 6,53 detik.

Oleh karena itu, atlet berusia 25 tahun tersebut sedih dan kecewa tak mampu membawa pulang medali. Padahal, pencapaian itu hanya sedikit lagi bisa diraihnya di Olimpiade Paris 2024.