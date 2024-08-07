Eko Yuli Irawan Siap Tampil Lebih Maksimal di Cabor Angkat Besi Olimpiade Paris 2024

Eko Yuli Irawan ingin tampil lebih maksimal di Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA Images/Ritchie B. Tongo)

PARIS - Lifter Indonesia, Eko Yuli Irawan, bakal memulai pertandingannya di cabang olahraga (cabor) angkat besi Olimpiade Paris 2024. Ia berharap bisa tampil lebih maksimal dari persiapannya yang sudah apik.

Eko Yuli turun di kelas 61kg cabor angkat besi Olimpiade 2024. Atlet asal Lampung itu bakal bertanding pada Rabu (7/8/2024) pukul 20.00 WIB di Place De La Porter De Versailles, Paris, Prancis.

Atlet asal Kota Metro itu akan bersaing dengan 11 lifter lainnya malam nanti. Ia sudah siap untuk mentas dalam Olimpiade kelima dalam kariernya ini.

Sebab, persiapan yang sudah dilakukannya berjalan dengan cukup baik. Alhasil, ia berharap pada pertandingan nanti performanya bisa lebih bagus dan lebih maksimal lagi.

“Bismillah semoga hari H bisa lebih baik dan tampil lebih maksimal,” kata Eko Yuli dilansir dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rabu (7/8/2024).

Pria berusia 35 tahun itu sendiri sudah berada di Athlete Village Olimpiade 2024 sejak Minggu, 4 Agustus. Tak sendirian, ia juga telah tiba bersama dua lifter Indonesia lainnya yang akan turun di kelas lain, yakni Rizki Juniansyah dan Nurul Akmal.