Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Eko Yuli Irawan Siap Tampil Lebih Maksimal di Cabor Angkat Besi Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |13:33 WIB
Eko Yuli Irawan Siap Tampil Lebih Maksimal di Cabor Angkat Besi Olimpiade Paris 2024
Eko Yuli Irawan ingin tampil lebih maksimal di Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA Images/Ritchie B. Tongo)
A
A
A

PARIS - Lifter Indonesia, Eko Yuli Irawan, bakal memulai pertandingannya di cabang olahraga (cabor) angkat besi Olimpiade Paris 2024. Ia berharap bisa tampil lebih maksimal dari persiapannya yang sudah apik.

Eko Yuli turun di kelas 61kg cabor angkat besi Olimpiade 2024. Atlet asal Lampung itu bakal bertanding pada Rabu (7/8/2024) pukul 20.00 WIB di Place De La Porter De Versailles, Paris, Prancis.

Eko Yuli Irawan beraksi di Olimpiade Tokyo 2020 (Foto: EPA Images/Luong Thai Linh)

Atlet asal Kota Metro itu akan bersaing dengan 11 lifter lainnya malam nanti. Ia sudah siap untuk mentas dalam Olimpiade kelima dalam kariernya ini.

Sebab, persiapan yang sudah dilakukannya berjalan dengan cukup baik. Alhasil, ia berharap pada pertandingan nanti performanya bisa lebih bagus dan lebih maksimal lagi.

“Bismillah semoga hari H bisa lebih baik dan tampil lebih maksimal,” kata Eko Yuli dilansir dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rabu (7/8/2024).

Pria berusia 35 tahun itu sendiri sudah berada di Athlete Village Olimpiade 2024 sejak Minggu, 4 Agustus. Tak sendirian, ia juga telah tiba bersama dua lifter Indonesia lainnya yang akan turun di kelas lain, yakni Rizki Juniansyah dan Nurul Akmal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement