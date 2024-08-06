Target Desak Made Rita Kusuma Dewi Usai Tembus Perempatfinal Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024

PARIS – Target Desak Made Rita Kusuma Dewi usai tembus perempatfinal panjat tebing Olimpiade Paris 2024 terungkap. Atlet panjat tebing Indonesia itu membidik podium.

Desak Made mengawali laga kualifikasi pada dua tahap, yakni penyisihan unggulan dan penyisihan eliminasi di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Prancis, Senin 5/8/2024) malam WIB. Pada babak ini, dia menjalani dua kali panjat tebing di jalur A dan B.

Dalam penyisihan unggulan, Desak Made mencatat 6,52 detik di jalur A dan 6,45 detik di jalur B sehingga berhasil menempati peringkat 6. Dalam penyisihan eliminasi, yang menjadi penentu untuk kelolosan ke perempatfinal, dia memastikan diri lolos dengan catatan 6,38 detik.

Menyoal hasil yang didapat, atlet asal Bali itu mengaku masih belum puas. Desak Made tidak terlalu memikirkan catatan waktu cepatnya itu. Sebab, yang ada di kepalanya adalah bagaimana caranya untuk bisa mencapai podium sekaligus menyumbang medali untuk Indonesia.

“Hasilnya masih belum oke. Catatan waktu sih saya tidak terlalu mikirin, desak maunya ya podium. Lumayan, sedikit grogi, belum lega, sebelum podium belum lega,” kata Desak Made dalam rilis NOC Indonesia, Selasa (6/8/2024).