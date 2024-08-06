Daftar Bagan Fase Gugur Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024 Nomor Speed Putra: Veddriq Leonardo Diuntungkan!

DAFTAR bagan fase gugur panjat tebing Olimpiade Paris 2024 nomor speed putra akan diulas dalam artikel ini. Wakil Indonesia, Veddriq Leonardo, pun diuntungkan.

Pertandingan panjat tebing Olimpiade Paris 2024 speed putra telah dimulai hari ini, Selasa (6/8/2024). Laga dimulai dengan kualifikasi.

Dua atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo dan Rahmad Adi Mulyono, pun turut berlaga. Sayangnya, nasib berbeda dialami keduanya.

Pada babak seeding heats, Veddriq mencatatkan waktu 4,92 di jalur A dan 4,79 detik di jalur B. Veddriq pun berhak menduduki ranking satu dari 14 peserta. Sementara Rahmad, dia sejatinya memulai dengan sangat baik dengan mencatatkan waktu 5,07 detik di jalur B.

Hanya saja, Rahmad melakukan false start saat akan beraksi di jalur A. Kesalahan itu membuatnya harus berada di peringkat bawah. Kualifikasi pun berlanjut ke babak elimination heats. Berdasarkan hasil seeding heats, Veddriq yang menempati posisi pertama harus melawan kompatriotnya sendiri, Rahmad.

Babak ini pun menjadi penentu untuk kelolosan mereka ke babak delapan besar alias fase gugur. Rahmad harus bekerja keras untuk bisa mencatat waktu terbaiknya, mengingat catatan waktu di babak seeding heats tidak dihitung karena false start.

Di babak tersebut, Veddriq menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 4,98 detik. Sementara Rahmad, dia harus puas mengemas waktu 5,13 detik. Catatan waktu yang dimiliki Rahmad itu belum bisa membawanya ke babak perempat final. Pasalnya, catatan waktu atlet panjat tebing dari negara lain lebih cepat dari catatan miliknya.