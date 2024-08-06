Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar Bagan Fase Gugur Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024 Nomor Speed Putra: Veddriq Leonardo Diuntungkan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |20:32 WIB
Daftar Bagan Fase Gugur Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024 Nomor Speed Putra: Veddriq Leonardo Diuntungkan!
Veddriq Leonardo kala berlaga di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

DAFTAR bagan fase gugur panjat tebing Olimpiade Paris 2024 nomor speed putra akan diulas dalam artikel ini. Wakil Indonesia, Veddriq Leonardo, pun diuntungkan.

Pertandingan panjat tebing Olimpiade Paris 2024 speed putra telah dimulai hari ini, Selasa (6/8/2024). Laga dimulai dengan kualifikasi.

Veddriq Leonardo

Dua atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo dan Rahmad Adi Mulyono, pun turut berlaga. Sayangnya, nasib berbeda dialami keduanya.

Pada babak seeding heats, Veddriq mencatatkan waktu 4,92 di jalur A dan 4,79 detik di jalur B. Veddriq pun berhak menduduki ranking satu dari 14 peserta. Sementara Rahmad, dia sejatinya memulai dengan sangat baik dengan mencatatkan waktu 5,07 detik di jalur B.

Hanya saja, Rahmad melakukan false start saat akan beraksi di jalur A. Kesalahan itu membuatnya harus berada di peringkat bawah. Kualifikasi pun berlanjut ke babak elimination heats. Berdasarkan hasil seeding heats, Veddriq yang menempati posisi pertama harus melawan kompatriotnya sendiri, Rahmad.

Babak ini pun menjadi penentu untuk kelolosan mereka ke babak delapan besar alias fase gugur. Rahmad harus bekerja keras untuk bisa mencatat waktu terbaiknya, mengingat catatan waktu di babak seeding heats tidak dihitung karena false start.

Di babak tersebut, Veddriq menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 4,98 detik. Sementara Rahmad, dia harus puas mengemas waktu 5,13 detik. Catatan waktu yang dimiliki Rahmad itu belum bisa membawanya ke babak perempat final. Pasalnya, catatan waktu atlet panjat tebing dari negara lain lebih cepat dari catatan miliknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement