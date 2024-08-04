Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia Taipei Open 2024: Ada Yeremia Rambitan/Rahmat Hidayat!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |02:01 WIB
Daftar Wakil Indonesia Taipei Open 2024: Ada Yeremia Rambitan/Rahmat Hidayat!
Ganda Putra Indonesia, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat. (Foto: Bagas Abiel/MPI)
A
A
A

TAIPEI – Daftar wakil Indonesia di ajang Taipei Open 2024 telah diumumkan. Indonesia pun mengirimkan 12 wakil untuk beraksi di turnamen super 300 tersebut dan salah satunya ada ganda putra, Yeremia Erich Yoche Yakob Rambitan/Rahmat Hidayat.

Taipei Open 2024 akan digelar di Taiwan pada 3-9 September 2024. Sayangnya, dua ganda putra Indonesia baru yang sempat didaftarkan di turnamen ini memutuskan batal tampil. Mereka adalah Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando.

Meski begitu di sektor ganda putra ini Indonesia akan tetap menurunkan satu pasangan. Mereka adalah Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat.

Sejumlah pasangan ganda campuran baru menghiasi daftar pemain di Taipei Open 2024. Ada empat pasangan yang didaftarkan dan keempat ganda tersebut sebelumnya sudah didaftarkan di Indonesia International Challenge dan Indonesia Masters Super 100 di Pekanbaru.

Keempat ganda campuran tersebut adalah Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

Leo Rolly/Daniel Marthin (Aldhi Chandra/MPI)

Sementara untuk tunggal putra, Indonesia akan mengandalkan Alwi Farhan. Ia akan ditemani satu pemain tunggal lainnya yakni Yohanes Saut Marcellyno.

Halaman:
1 2

