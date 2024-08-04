Fajar Alfian/Rian Ardianto Beberkan Penyebab Kalah dari Ganda Putra Peringkat 1 Dunia di Perempatfinal Olimpiade Paris 2024

JAKARTA – Perjalanan pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di Olimpiade Paris 2024 telah berakhir usai dikalahkan ganda putra peringkat satu dunia, Liang Weikeng/Wang Chang (China). Menurut Fajar/Rian, mereka kalah karena Liang/Wang tampil baik serta kerap melakukan kesalahan sendiri.

Fajri -sebutan Fajar/Rian- menjadi wakil Indonesia dari cabang olahraga (cabor) bulutangkis yang teranyar gugur dari Olimpiade Paris 2024.

Sebelumnya, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting sudah lebih dulu dipastikan terhenti di fase grup.

Fajar/Rian tumbang di perempatfinal Olimpiade Paris 2024 usai disikat unggulan pertama, Liang Weikeng/Wang Chang, dari China pada Kamis (1/8/2024) malam WIB di Adidas Arena. Dalam pertarungan ketat selama dua gim, mereka kalah dengan skor 22-24 dan 20-22.

Mantan duet nomor satu dunia itu pun menilai kekalahan itu disebabkan oleh banyaknya kesalahan yang mereka buat di poin-poin kritis. Di sisi lain, Liang/Wang malah jauh lebih percaya diri menatap momen-momen krusial itu.