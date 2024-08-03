Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Belum Puas meski Sudah Lolos Semifinal Olimpiade Paris 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |22:39 WIB
Gregoria Mariska Belum Puas meski Sudah Lolos Semifinal Olimpiade Paris 2024
Gregoria Mariska Tunjung belum puas meski lolos ke semifinal Olimpiade Paris 2024 (Foto: PBSI/Badminton Photo/Yohan Nonotte)
A
A
A

PARIS – Gregoria Mariska Tunjung berhasil lolos ke babak semifinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Tunggal putri asal Wonogiri itu mengaku belum puas dengan pencapaiannya.

Gregoria sukses mengalahkan wakil Thailand, Ratchanok Intanon, di Arena Porte de La Chapelle, Paris, Prancis pada Sabtu (3/8/2024). Tunggal putri berusia 24 tahun itu berhasil menang dalam dua gim langsung dengan skor 25-23, dan 21-9.

Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI/Badminton Photo/Mikael Ropars)

Kemenangan ini membuat Gregoria menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di cabor bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Di babak semifinal, ia akan berhadapan dengan unggulan Korea Selatan, An Se-young.

Hasil manis ini juga membuat Gregoria menjadi tunggal putri Indonesia keempat yang berhasil melangkah ke semifinal Olimpiade. Sebelumnya, ada Susy Susanti, Mia Audina, serta Maria Kristin Yulianti.

Gregoria mengatakan sangat senang bisa mencapai babak semifinal Olimpiade untuk pertama kalinya. Namun, ia menegaskan tidak mau berpuas diri dan siap mencetak sejarah baru lolos ke partai final Olimpiade.

“Ini adalah pencapaian yang bagus untuk saya tapi kembali lagi saya tidak mau terlalu berpuas diri,” kata Gregoria dinukil dari rilis resmi PBSI, Sabtu (3/8/2024).

Halaman:
1 2
