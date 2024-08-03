Gregoria Mariska Sumbang Medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024?

GREGORIA Mariska Tunjung berpeluang menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Mumpung sudah sampai di semifinal, pebulutangkis 24 tahun ini takkan mau menyia-nyiakan kesempatan.

Pebulutangkis kelahiran Wonogiri, Jawa Tengah ini lolos ke semifinal badminton Olimpiade Paris 2024 setelah menang straight game 25-23 21-9 atas jagoan Thailand, Ratchanok Intanon, di Porte de La Chapelle Arena, Paris, Prancis pada Sabtu (3/8/2024) sore WIB.

(Gregoria Mariska lolos ke semifinal Olimpiade Paris 2024. (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)

Selanjutnya di semifinal yang berlangsung Minggu 4 Agustus 2024 sore WIB, Gregoria Mariska akan menantang jagoan Korea Selatan, An Se-young. Secara rekor pertemuan, Gregoria Mariska bak bumi dan Langit ketimbang sang rival.

Dari tujuh pertemuan kontra bocah Ajaib Korea Selatan itu, Gregoria Mariska selalu kalah! Pertemuan terakhir tersaji di semifinal Singapura Open 2024 yang dilangsungkan pada 1 Juni 2024. Saat itu, An Se-young menang dengan skor 21-14 dan 23-21.

Meski kalah secara rekor pertemuan, bukan berarti Gregoria Mariska Lantas minder. Ia dapat berkaca kepada laga kontra Ratchanok Intanon sore tadi.

Secara pertemuan, Gregoria Mariska kalah delapan kali dari sembilan pertemuan kontra Ratchanok. Namun, faktanya Gregoria Mariska sanggup memenangkan pertandingan secara brilian.