Biodata dan Agama Lianne Tan, Pebulutangkis Cantik Belgia yang Viral Ngobrol Pakai Bahasa Indonesia di Olimpiade Paris 2024

BIODATA dan agama Lianne Tan mendadak menjadi sorotan. Pasalnya, pebulutangkis cantik asal Belgia itu menjadi viral karena ngobrol pakai bahasa Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Momen tersebut terjadi di pertandingan babak fase grup yang mempertemukan Lianne Tan dengan mantan ratu bulutangkis asal Thailand, Ratchanok Intanon. Di game pertama, Lianne kesulitan menghadapi permainan Intanon yang sangat impresif.

Hasilnya, hingga jeda interval, pebulutangkis Belgia itu tertinggal dengan skor 11-6. Saat jeda interval, Lianne Tan mendapat sejumlah instruksi dari pelatihnya yang berasal dari Indonesia, Indra Bagus.

Menariknya, Indra Bagus yang sempat membela Italia di masa aktifnya dulu, memberikan instruksi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lianne yang sedang mengelap keringatnya pun tampak memahami arahan tersebut dan mengangguk.

"Ke ini dulu ya, jangan langsung nembak dulu dianya ini lebih enak sampingnya. Dia sampingnya lebih enak. Coba dulu nggak ada masalah biar dia lari ke depan. Tapi dia depannya dia bakal coba untuk ngambil duluan. Jadi kalau dia ngambil duluan, dorongnya itu agak cepet jangan main di depan lagi," bunyi salah satu instruksi Indra Bagus dalam video yang viral di media sosial.

Usut punya usut, Lianne Tan memang memiliki darah keturunan Indonesia langsung dari orangtuanya. Oleh sebab itu, ia bisa memahami instruksi pelatihnya kendali menggunakan bahasa Indonesia.

Lianne Tan lahir di Bilzen, Begia, pada 20 November 1990. Ayahnya bernama Henk Tan yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang mengambil studi kedokteran gigi di Belgia. Sementara itu, ibu Lianne Tan yang bernama Maria Meyers merupakan warga asli Belgia.