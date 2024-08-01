5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Inggris 2024, Nomor 1 Francesco Bagnaia

ADA 5 pembalap calon pemenang MotoGP Inggris 2024 yang menarik untuk diketahui. Kelima rider itu dijagokan menang di Sirkuit Silverstone pada 4 Agustus 2024 mendatang karena pernah memiliki pengalaman manis di trek tersebut dan ada juga karena sedang dalam performa terbaiknya dalam beberapa seri terakhir di MotoGP 2024.

Seperti yang diketahui, sampai saat ini Sirkuit Silverstone adalah trek yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Rider sekelas Marc Marquez saja baru sekali menang di MotoGP Inggris, tepatnya pada edisi 2014.

BACA JUGA: Kisah Marco Bezzecchi Akui Tak Berteman Dekat dengan Jorge Martin meski Bakal Jadi Rekan Setim di Aprilia pada MotoGP 2025

Sisanya berbagai pembalap silih berganti memenangkan balapan di seri Inggris tersebut. Jika ditanya siapa saja MotoGP Inggris, maka jawabannya adalah Valentino Rossi yang sudah merebut delapan kemenangan, di mana empat di antaranya di kelas MotoGP.

Dengan sulitnya trek Sirkuit Silverstone, maka dapat dipastikan persaingan yang ketat juga akan terjadi di MotoGP Inggris 2024. Beberapa nama pun dijagokan untuk menang, lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Inggris 2024:

5. Enea Bastianini





Meski MotoGP 2024 menjadi musim terakhir bersama Ducati Lenovo, Bastianini tetap mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk tim pabrikan Italia tersebut. Sejauh ini Bastianini pun sudah empat kali naik podium.

Andai Bastianini bisa terus mempertahankan performa apiknya itu setelah jeda liburan, maka ia bisa saja berbicara banyak di Sirkuit Silverstone nanti.

4. Maverick Vinales





Vinales tercatat sudah dua kali memenangkan seri Inggris. Kemenangan pertama diraihnya di Moto3 Inggris 2012 dan yang kedua di MotoGP Inggris 2016.

Bisa dikatakan Vinales menjadi salah satu rider yang memiliki pengalaman manis di Sirkuit Silverstone di antara rider lainnya. Hal itu jelas bisa menjadi modal yang baik jelang MotoGP Inggris 2024.