Kisah Marco Bezzecchi Akui Tak Berteman Dekat dengan Jorge Martin meski Bakal Jadi Rekan Setim di Aprilia pada MotoGP 2025

MARCO Bezzecchi akan menjadi tandem baru Jorge Martin di tim Aprilia Racing pada MotoGP 2025 nanti. Menariknya, Bezzecchi mengatakan dirinya punya hubungan kurang baik mengingat rivalitas keduanya sejak membalap di kelas Moto3 dan Moto2.

Ya, Aprilia Racing baru saja mengumumkan Marco Bezzecchi sebagai pembalap mereka di MotoGP 2025. Duet Marco Bezzecchi-Jorge Martin akan menggantikan posisi Maverick Vinales dan Aleix Espargaro musim depan.

Duet Martin dan Bezzecchi cukup menarik untuk dinanti. Pasalnya, kedua rider ini dikenal memiliki karakter yang tak kenal takut di lintasan dan ambisi yang tinggi.

Jorge Martin dan Marco Bezzecchi sendiri sudah menjadi rival sejak 2018. Bersama Fabio di Giannantonio, mereka meramaikan perebutan gelar dunia Moto3, yang akhirnya jatuh ke tangan Martin.

Naik ke kelas Moto2, persaingan Martin dan Bezzecchi kembali terulang. Momen itu terjadu pada 2019 ketika mereka sama-sama bernaung di program junior KTM, masing-masing lewat Red Bull KTM Ajo dan Red Bull KTM Tech 3.

Sayangnya, sementara Martin langsung tampil kompetitif, Bezzecchi terseok-seok. Bezzecchi baru kembali menyaingi Martin pada 2020, ketika ia pindah ke Sky Racing VR46.