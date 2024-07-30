Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Panahan Olimpiade Paris 2024: Diananda Choirunisa Lolos ke Babak 16 Besar

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |21:52 WIB
Hasil Panahan Olimpiade Paris 2024: Diananda Choirunisa Lolos ke Babak 16 Besar
Diananda Choirunissa melaju ke 16 besar Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)
ATLET panahan Indonesia, Diananda Choirunisa, melaju ke babak 16 besar nomor individu putri Olimpiade Paris 2024. Pada babak 32 besar, Diananda secara dramatis menaklukkan wakil Amerika Serikat, Catalina Gnoriega lewat babak shoot off.

Berlangsung di Invalides, Selasa (30/7/2024) malam WIB, Diananda menjalani dua kali laga pada hari ini yakni babak 64 dan 32 besar. Pada babak 64 besar, Diananda tak mengalami kesulitan berarti saat bertemu wakil Belanda, Laura van der Winkel.

 

Sebagai unggulan keenam, Diananda menunjukkan aksinya dengan baik saat bertemu Van der Winkel. Meski sempat diimbangi, tetapi ia berhasil memastikan kemenangan dengan skor 7-1 (25-24, 29-24, 25-25, dan 29-28).

Pertarungan ketat nan dramatis barulah didapat Diananda di babak 32 besar saat bertemu Gnoriega. Pasalnya laga tersebut tidak hanya berlangsung sampai dalam lima set, tetapi juga hingga berlanjut ke babak shoot off.

 BACA JUGA:

Pada set pertama ia tertinggal 0-2, setelah Diananda menelan kekalahan dari Gnoriega dengan selisih satu poin 27-28. Setelah itu, atlet putri andalan Indonesia itu berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 usai di set kedua, bermain imbang 29-29.

Laga pun kembali imbang pada set ketiga ketika Diananda dan Gnoriega sama-sama mengumpulkan 26-26. Namun begitu, dalam skor besar Diananda masih tertinggal 2-4.

Untungnya pada set kempat, Diananda berhasil meraih kemenangan dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Pada kemenangan tersebut, Diananda mencetak poin nyaris sempurna 29-28.

Halaman:
1 2
