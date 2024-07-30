Hasil Panahan Olimpiade 2024: Syifa Nurafifah Kamal Terhenti di 64 Besar Nomor Perorangan Putri

Syifa Nurafifah Kamal terhenti di 64 besar nomor perorangan putri pada Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)

ATLET panahan Indonesia, Syifa Nurafifah Kamal, mengakhiri perjalanannya di Olimpiade Paris 2024 hari ini, Selasa (30/7/2024). Syifa gugur di babak 64 besar nomor perorangan putri.

Syifa takluk di tangan wakil India, Bhajan Kaur. Sempat unggul lebih dulu, dia kalah dengan skor 3-7.

Atlet berusia 33 tahun itu memulai pertandingan dengan sangat baik. Dia menorehkan 27 poin pada set pertama dari sembilan angka beruntun yang dihasilkannya.

Namun, Bhajan juga berhasil mengoleksi 27 poin di set pertama. Alhasil, skor masih sama kuat 1-1.

Selepas itu, Syifa bermain sangat apik di set kedua di mana dia mengumpulkan 29 poin. Hanya pada kesempatan pertamanya dia meraih sembilan poin, setelah itu dia mendapatkan poin sempurna yakni, 10.

Di sisi lain Bhajan hanya bisa mendapatkan 27 poin saja. Alhasil, Syifa unggul 3-1 usai memperoleh dua poin tambahan di set kedua.