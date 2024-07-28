Hasil Panahan Olimpiade Paris 2024: Tim Beregu Putri Indonesia Ditumbangkan China 1-5 di Perempatfinal

PARIS – Tim beregu putri Indonesia gagal melaju ke perempatfinal cabang olahraga (cabor) panahan Olimpiade Paris 2024. Tim yang berisikan Rezza Octavia, Diananda Choirunisa, dan Syifa Nur Afifah Kamal itu dihentikan oleh wakil China dengan skor 1-5.

Dengan begitu perjuangan Tim Merah-Putih terhenti di babak delapan besar nomor beregu putri. Meski begitu, mereka bertiga masih akan bermain di nomor perorangan putri.

Tampil di Invalides, Paris, Minggu (28/7/2024) malam WIB, Indonesia tampil apik di set pertama. Diananda memulai dengan skor sempurna yakni 10, diikuti oleh Syifa Nurafifah Kamal dan Rezza Octavia yang sama-sama menorehkan sembilan angka.

Secara keseluruhan, Tim Merah-Putih mengoleksi 54 poin di set pertama. Namun, China yang diperkuat oleh An Qixuan, Li Jiaman dan Yang Xiaolei juga mampu menghasilkan 54 poin sehingga set pertama berahir imbang dan kedua tim berbagi satu angka.

Pada set kedua, Diananda kembali membuka dengan poin sempurna untuk Indonesia. Namun sayang, Syifa hanya bisa menghasilkan tujuh poin dan Rezza konsisten menghasilkan sembilan angka. Alhasil, mereka mengumpulkan 47 poin saja.