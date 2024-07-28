Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Panahan Olimpiade Paris 2024: Tim Beregu Putri Indonesia Ditumbangkan China 1-5 di Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |21:21 WIB
Hasil Panahan Olimpiade Paris 2024: Tim Beregu Putri Indonesia Ditumbangkan China 1-5 di Perempatfinal
Tim Panahan Putri Indonesia. (Foto: Instagram/denny.decko)
A
A
A

PARIS – Tim beregu putri Indonesia gagal melaju ke perempatfinal cabang olahraga (cabor) panahan Olimpiade Paris 2024. Tim yang berisikan Rezza Octavia, Diananda Choirunisa, dan Syifa Nur Afifah Kamal itu dihentikan oleh wakil China dengan skor 1-5.

Dengan begitu perjuangan Tim Merah-Putih terhenti di babak delapan besar nomor beregu putri. Meski begitu, mereka bertiga masih akan bermain di nomor perorangan putri.

Tampil di Invalides, Paris, Minggu (28/7/2024) malam WIB, Indonesia tampil apik di set pertama. Diananda memulai dengan skor sempurna yakni 10, diikuti oleh Syifa Nurafifah Kamal dan Rezza Octavia yang sama-sama menorehkan sembilan angka.

Secara keseluruhan, Tim Merah-Putih mengoleksi 54 poin di set pertama. Namun, China yang diperkuat oleh An Qixuan, Li Jiaman dan Yang Xiaolei juga mampu menghasilkan 54 poin sehingga set pertama berahir imbang dan kedua tim berbagi satu angka.

Tim Panahan Putri Indonesia

Pada set kedua, Diananda kembali membuka dengan poin sempurna untuk Indonesia. Namun sayang, Syifa hanya bisa menghasilkan tujuh poin dan Rezza konsisten menghasilkan sembilan angka. Alhasil, mereka mengumpulkan 47 poin saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement