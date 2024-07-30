Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia U-20 Kalah dari Iran hingga Gagal ke Final AVC U-20 2024 Putra

PENYEBAB Timnas Voli Putra Indonesia U-20 kalah dari Iran hingga gagal ke final Asian Volleyball Championships (AVC) U-20 2024 Putra terungkap. Asisten Pelatih Timnas Voli Indonesia U-20, Joni Sugiyatno, mengakui timnya memang beda kelas dibanding sang lawan.

Dalam laga yang berlangsung di Jawapos Arena, Surabaya, Senin 29 Juli 2024 malam WIB, Indonesia harus menelan kekalahan dari Iran. Laga semifinal itu berakhir dengan skor 0-3 (21-25, 14-25, dan 16-25).

Timnas Voli Putra Indonesia U-20 sempat beberapa kali memberikan perlawanan sengit pada Iran. Mereka mampu mengimbangi sang lawan, meski akhirnya tumbang 25-21.

Pada set kedua, sang juara bertahan tak memberikan nafas kepada Tim Merah-Putih untuk mengembangkan permainan. Alhasil, tim tuan rumah tertinggal jauh di angka 9-20 sebelum kemudian kalah dengan skor 14-5.

Di sisi lain, Timnas Voli Putra Indonesia U-20 benar-benar kesulitan untuk sekadar menembus blok yang dibuat oleh Iran pada set ketiga. Kondisi itu membuat sang lawan terus mendominasi dan tim asuhan Li Qiujiang itu pun tumbang dengan skor 16-25.